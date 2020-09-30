Фейковые листовки с обращением губернатора появились в Витебске

30 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске появились фейковые листовки с обращением от имени председателя облисполкома Николая Шерстнева. Такая информация размещена на официальном сайте Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Распространяемые листовки носят фейковый характер, их содержание не соответствует действительности. "Революционерам" не дает покоя тот факт, что в Витебской области сохраняется спокойная общественно-политическая обстановка, а создание информационного шума, манипулирование мнением граждан, попытки раскачать ситуацию через призывы дестабилизировать обстановку в регионе не находят отклика у подавляющего большинства, - констатировали в облисполкоме. - Поэтому в ход идут самые нечистоплотные методы и приемы. Цель фейковой информации предельно ясна: дискредитация органов власти и управления, подрыв их авторитета, очернение должностных лиц, подрыв деловой репутации государственных организаций".

По информации УВД Витебского облисполкома, листовки были размещены неизвестными в ночь с 29 на 30 сентября на фасадах зданий в областном центре. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Действия авторов и расклейщиков подобных листовок подпадают под юридическую ответственность. Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов, выразившееся в размещении объявлений, плакатов, листовок и иных информационных материалов нерекламного характера в специально непредназначенных для этого местах, влечет административную ответственность по ст.21.14 КоАП и наложение штрафа в размере до 25 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 50 базовых величин, а на юридическое лицо - от 20 до 100 базовых величин (1 базовая величина - Br27). При наличии в таких печатных материалах заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений может наступить административная ответственность по ст.9.2 КоАП, а в случае каких-либо призывов к организации или проведению массового мероприятия с нарушением законодательства - по ст.23.34 КоАП.-0-