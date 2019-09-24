Фермерские хозяйства должны предлагать эксклюзивный продукт - Шерстнев

24 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Потенциал развития фермерских и экохозяйств высокий, но они должны предлагать эксклюзивный продукт. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на пресс-конференции, посвященной развитию агропромышленного комплекса области и проведению регионального фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя облисполкома, в настоящее время в регионе насчитывается 376 крестьянских (фермерских) хозяйств. При положительной динамике развития их удельный вес в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции области остается незначительным и составляет 0,8%, в том числе продукции растениеводства - 1,5%, животноводства - 0,3%. "Потенциал их развития огромный, но они должны выпускать эксклюзивные виды продукции, дополняя наши основные сельхозпредприятия. Приятно, что часть фермеров, специализирующихся на овощах (лук, капуста, картофель) нашли себя и свою нишу, плодотворно работают", - отметил Николай Шерстнев.

Одним из актуальных направлений с учетом недавно запущенного мехового комбината председатель облисполкома считает развитие овцеводства. "В настоящее время разведением овец занимаются 32 фермерских хозяйства, в том числе пять имеют поголовье более 200 голов", - отметил он. Все большую популярность приобретает и тренд на здоровый образ жизни и, соответственно, здоровое питание, что влечет за собой развитие органического сельского хозяйства и зеленых технологий. "Перспективы развития таких хозяйств у нас есть, нормативная база подготовлена, дело за самими фермерами. Мы со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку", - добавил председатель облисполкома.-0-