Фестиваль афганской песни в Жлобине посвятят памяти воина-интернационалиста Сергея Савченко

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XXIII областной фестиваль афганской песни "Время выбрало нас" пройдет в Жлобине 10-11 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы.

Приверженцев афганской песни соберет Городской центр культуры в Жлобине. На фестиваль приглашены участники боевых действий, члены семей погибших воинов-интернационалистов, уроженцев Жлобинского района. В XXIII областном фестивале афганской песни будут участвовать индивидуальные исполнители и коллективы Гомеля и районов Гомельской области, Могилевской, Гродненской областей. Они исполнят авторские песни, посвященные Афганской войне.

На этот раз фестиваль посвящен памяти воина-интернационалиста, председателя Совета Жлобинской организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" (1992-2021), одного из организаторов фестиваля афганской песни "Время выбрало нас" в Жлобине (1999 г.) Сергея Савченко (1965-2021). Он внес значительный вклад в решение социально-бытовых вопросов воинов-интернационалистов Жлобинского района, военно-патриотическое воспитание молодежи, увековечивание памяти о войне, активно участвовал в общественно-политической жизни района.

В программе первого дня форума - возложение венков и цветов к памятному знаку погибших воинов-интернационалистов и могиле Сергея Савченко, фотовыставка в его честь и конкурсная программа. 11 декабря приглашает гостевая концертная программа "Снова фестиваль собрал друзей". Гала-концерт объединит обладателей Гран-при предыдущих фестивалей и гостей фестиваля, народный ансамбль патриотической песни "Саланг" (Жодино), народный вокально-инструментальный ансамбль "Каскад" (Могилев).

Организаторы мероприятия: Гомельский облисполком, Жлобинский районный исполнительный комитет, Гомельская областная организация общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане", Жлобинская городская организация общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане".

Региональный фестиваль "Время выбрало нас" стартовал в Жлобине 24 декабря 1999 года. За это время песенный форум принял более 800 участников и гостей из всех регионов Гомельской области, Минска, Бреста, Бобруйска, Витебска, Могилева, Жодино, Калининграда (Российская Федерация), Латвии, Литвы, Молдовы. Фестиваль афганской песни нацелен на патриотическое воспитание подрастающего поколения на лучших традициях песенного жанра.-0-