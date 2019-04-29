Фестиваль активного образа жизни пройдет 5 мая в Музее народной архитектуры и быта

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта 5 мая пройдет фестиваль активного образа жизни "ЗОЖ-фест", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

"ЗОЖ-фест" - это не только праздник спорта и активного отдыха со множеством развлечений, это интерактивная площадка, на которой спортсмены, профессионалы и любители, продемонстрируют свои возможности, проведут мастер-классы для всех желающих, а также обменяются опытом. Здесь будет интересно и взрослым, и детям. В этом году мероприятие значительно расширит свои масштабы: в нем примут участие около 500 спортсменов, ожидаем более тысячи гостей", - рассказали организаторы.

Для гостей фестиваля выступят силачи, которые организуют мастер-классы по воркауту, кроссфиту, единоборствам и самозащите. Один из сильнейших людей страны атлет Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь обещает устроить показательное выступление с тяжелейшими снарядами и установить новые рекорды. Он протащит в связке несколько авто, в салоне которых будут посетители мероприятия.

При хорошей погоде пройдут силовые эстафеты, можно будет прокатиться на мотодельтаплане. В программе заявлен кулинарный батл по здоровому питанию, соревнования по пляжному волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната, турнир по лазертагу. Будет работать пневматический и лучный тир, ярмарка ремесленников, анимация для детей. Гостям также предложат экскурсии по музею и катание на лошадях.

Впервые в программе фестиваля участники клуба ездовых собак представят несколько дисциплин и устроят мастер-класс, где можно будет попробовать себя в роли каюра и сфотографироваться с очаровательными хаски. Для гостей с четвероногими питомцами будет организован общий забег на 1 км.

Завершится фестиваль выступлением музыкальных групп и дискотекой.

Мероприятие будет проходить с 11.00 до 20.00.-0-