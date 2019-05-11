Фестиваль "Августовский канал приглашает друзей" проведут 12 мая

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участникам фестиваля регионального творчества в Гродненском районе предложат посоревноваться за звание друга Августовского канала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Гродненского райисполкома.

Сезон активных мероприятий на канале 12 мая откроет фестиваль народного творчества "Августовский канал приглашает друзей". Пройдет традиционный праздник в новом формате. Так, для гостей подготовили квест-историю "Друг Августовского канала". Чтобы побороться за почетное звание и весомый приз, необходимо будет посетить все интерактивные площадки, поучаствовать в активностях и собрать как можно большее количество специальных жетонов.

"Фестивальные площадки будут посвящены различной тематике. Клубные учреждения района устроят среди ярких пейзажей фестиваль фотозон, конкурс по рыбной ловле, презентацию музеев, дегустацию травяных чаев и обучат белорусскому фольклору: играм, песням, игре на интересных музыкальных инструментах", - отметили в отделе культуры.

Всех желающих также приглашают присоединиться к фестивалю здорового образа жизни "Крочым разам". В районе шлюза пройдут соревнования по скандинавской ходьбе, забеги и велозаезды.

Стартующий сезон отдыха будет юбилейным. В нынешнем году Августовский канал отмечает свое 180-летие. Участников фестиваля приглашают поучаствовать в церемонии открытия кованой скульптуры ладьи - символа канала, установленной к памятной дате.-0-