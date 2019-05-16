Фестиваль бега в поддержку детей с инвалидностью состоится в Лошицком парке 19 мая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной фестиваль бега, активного образа жизни и благотворительности "Весенний Бегопарк" в поддержку семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью, пройдет 19 мая в Лошицком парке, сообщили БЕЛТА организаторы.

Команда "Крылья Ангелов" приглашает минчан с 10.00 до 15.00 присоединиться к забегам на дистанциях в 10 км, 5 км и 600 м (для детей и начинающих). Кроме того, участников ждут лабиринт силы и выносливости, вертикальный забег и забег с колясками, батутная полоса препятствий (новинка нынешнего фестиваля), концертная программа, более 100 призов, сюрпризы, развлечения и угощения.

Мероприятие постепенно расширяется не только событийно, но и за счет географии участников. В этот раз к нему присоединятся бегуны из Бреста, Гомеля, Речицы, Островца, Сморгони и других городов, а также граждане Турции, Венгрии и Египта. Для многих из них важно не просто с пользой для своего здоровья провести выходной, но и чувствовать причастность к решению социальных проблем.

"Все пробеги команды "Крылья Ангелов" благотворительные, так как взносы участников идут не только на покрытие расходов по организации мероприятия, но и на оборудование и снаряжение для одноименного инклюзивного спортивного клуба, - отметили организаторы. - Приглашая на "Весенний Бегопарк" 700 гостей и ожидая благотворительные взносы от Br15, мы рассчитывали собрать Br10 тыс. Эта сумма позволит организовать летний адаптивный спортивно-туристический лагерь для детей с тяжелой инвалидностью. Но на днях стало известно, что как только цель сбора будет достигнута, генеральный партнер пробега ОАО "АСБ Беларусбанк" удвоит собранную сумму. Дополнительные Br10 тыс. пойдут на покупку адаптивного спортивно-туристического снаряжения".

Организатором мероприятия выступает некоммерческая организация "Команда "Крылья Ангелов".-0-