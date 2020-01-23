Фестиваль белорусско-русско-польской культуры планируют провести в Брестской области

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи планирует организовать в Брестской области международный фестиваль культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил второй секретарь Центрального комитета БРСМ Олег Дикун.

"Союз молодежи в 2019 году в составе студенческих отрядов трудоустроил более 26 тыс. человек. В этом году нацелены повысить планку. Традиционно наши ребята будут работать и за границей: в Молдове, России. Работаем над расширением географии. Хотелось бы, чтобы ребята из Бреста поработали в Польше, а в Брестскую область, наоборот, приехала польская молодежь, - сказал Олег Дикун. - Работаем над культурным мероприятием. Планируем провести в Бресте либо в другом городе области фестиваль белорусско-русско-польской культуры. Хотим собрать молодежь из разных стран, чтобы они могли обменяться опытом, показать свои таланты. Готовим его к сентябрю, этот вопрос еще прорабатывается".

В Бресте сегодня состоялся итоговый пленум областной организации БРСМ. В частности, в прошлом году в юго-западном регионе в составе студенческих отрядов трудоустроили более 3,3 тыс. человек, что почти вдвое больше по сравнению с 2018-м. В нынешнем году в области нацелены подыскать временную работу для примерно 4 тыс. молодых людей.

"Прорабатываем возможность организации зарубежных студотрядов. Вдали от дома проявляется особая романтика студенческих отрядов. Есть и другие наработки в части международного сотрудничества. В 2019 году на Форуме регионов Беларуси и России мы подписали договор о взаимодействии со Ставропольской краевой организацией Российского союза молодежи. Планируем совместные патриотические проекты", - отметил первый секретарь Брестского обкомитета БРСМ Юрий Сегенюк.

Это не единственный международный проект, в котором поучаствует молодежь Брестской области и республики в целом. "Планы на 2020 год обширные, будет реализовано немало патриотических проектов. Самым ярким из них должен стать "Поезд памяти и славы", который стартует, ориентировочно, в июле. Он свяжет Брест и Владивосток. За 14 дней активисты БРСМ со всей страны проедут по этому маршруту и посетят города воинской славы", - рассказал Олег Дикун. Будут организованы открытые диалоги с ветеранами, молодые люди присоединятся к благоустройству памятников и воинских захоронений.-0-