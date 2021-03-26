Фестиваль "Березинская рампа" соберет народные коллективы Минской области 27-28 марта

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХІІ областной фестиваль народных театров "Березинская рампа" пройдет в Березино 27-28 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в районном центре культуры.

"Традиционно фестиваль проводим в ноябре, но по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки решили перенести мероприятие. Обсуждая наиболее подходящий месяц, определили, что приурочим фестиваль к Всемирному дню театра", - рассказали в центре.

Двухдневная афиша мероприятия включает комедию драматурга Александра Вампилова "Старший сын", которую представит народный театр Березинского районного центра культуры, пьесу "Тот самый Мюнхгаузен" Григория Горина продемонстрирует народный театр Дворца культуры ОАО "БЕЛАЗ", жизненную притчу "Morning, наша чудовищность" покажет драматический театр "Відарыс" ДК имени М. Горького (Борисов), трагикомедию "Трибунал" сыграет народный театр Вилейского дворца культуры, а закроет мероприятие Минский областной драматический театр, который представит зрителю мелодраму Ивана Балабко "Вокзал на троих".

Оценивать исполнительское мастерство народных театров будет компетентное жюри. Его возглавит заслуженный артист Беларуси, декан театрального факультета Белорусской государственной академии искусств Владимир Мищанчук.

Фестиваль "Березинская рампа" проводят с 1997 года раз в два года. Его цель - развитие традиций любительского театрального творчества в Минской области, активизация фестивального театрального движения, повышение уровня режиссерско-постановочной работы и актерского мастерства коллективов, расширение репертуара народных театров. Организаторами выступают Березинский райисполком и Березинский районный центр культуры.-0-