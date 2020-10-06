Фестиваль дворовых игр для молодежи пройдет в Гродно

6 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Фестиваль дворовых игр для молодежи пройдет сегодня на нескольких площадках в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО БРСМ.

Сегодня жителям Гродно предлагают вспомнить, во что они играли когда-то во дворах и научить этим играм уже своих детей. Желающих присоединиться к проекту ждут на дворовых площадках по улице Тавлая 72А на Девятовке, а также на улице Огинского 5 в спальном районе Ольшанка с 15.00 до 17.00.

"Участников познакомят с историей популярных подвижных дворовых игр, расскажут основные правила. Профессиональные спортсмены дадут мастер-классы, познакомят с техникой владения баскетбольным, футбольным или волейбольным мячом", - рассказали в обкоме БРСМ. Запланированы как индивидуальные конкурсы, например, на сильнейшего пенальтиста и обладателя самого точного удара в футболе или на лучший финт и бросок в баскетболе, так и командные поединки в мини-футбол, стритбол или волейбол. Победителей и призеров конкурсов наградят медалями и памятными призами. Сувениры получат все участники фестиваля.

Представители любительского клуба Druid crew проведут показательное выступление по функциональным и силовым тренировкам, продемонстрируют свои умения и инструкторы тренажерного зала ФОЦ "Олимпия".

"Фестиваль игр один из этапов областного проекта "А у нас во дворе!". Ранее мы интересовались у молодежи области их любимыми дворовыми играми, в режиме онлайн проводили различные челленджи, например, конкурсы по жонглированию футбольным мячом", - рассказали в обкоме БРСМ. Планируется, что подобные фестивали пройдут и в районах области. Также запланировано проведение турниров по популярным подвижным дворовым играм.-0-