Фестиваль экскурсий по значимым местам региона проведут к 75-летию Гродненской области

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль экскурсий "На границе истории" проведут к 75-летию Гродненской области. Об этом сегодня на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Гродненской области и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Свой 75-летний юбилей регион отметит в сентябре 2019 года. Подготовка к значимому событию ведется активно, готовятся фильм об области, сразу несколько книг и фотоальбомов. Запланированы сотни тематических мероприятий. Одним из них станет фестиваль экскурсий "На границе истории".

"Запланировано провести как минимум 75 экскурсий по самым значимым историческим местам региона, разработать новые туристические маршруты. Тематика экскурсий будет различна, они будут посвящены архитектурным и культурным памятникам, известным людям, памятным событиям", - рассказал Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что экскурсии будут интересны не только жителям области: в дальнейшем маршруты будут представлены и зарубежным туристам.

К юбилею региона запланированы и массовые спортивные мероприятия. Например, велопробеги по памятным местам районов. К праздничной дате приурочат и фестиваль спортивного долголетия "Нам всего 75!". В течение лета пройдут региональные турниры, а областной финал состоится в Гродно в сентябре. К участию приглашаются ветераны спорта, просто активные жители региона.

В регионе начался выпуск брендированной продукции. Предприятия молочной и мясной промышленности, хлебозаводы на самых популярных своих товарах разместили этикетки, посвященные 75-летию Гродненской области и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На завершающий этап в Гродненской области выходит подготовка к празднованию Дня Победы. К 3 мая, например, дано поручение привести в порядок все воинские захоронения, мемориальные комплексы (их в регионе свыше 700). Ряд памятников в этом году будет открыт после реконструкции.

По словам заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Лисковича, очень важно охватить праздничными мероприятиями все уголки региона. Например, с 5 мая стартует областная акция "Военная агитбригада": концерты, творческие встречи, постановки будут организовываться в отдаленных населенных пунктах региона, где нет учреждений культуры. Ко Дню Победы в городах, районных центрах, агрогородках и деревнях планируется провести выставки детских рисунков на тему мира и победы.

С 20 апреля, за 75 дней до Дня Независимости, на больших экранах, в местных СМИ, на сайтах был запущен обратный отсчет до праздничной даты с анонсированием самых интересных и значимых мероприятий. Впервые в Гродненской области в День Независимости пройдет акция "Вальс Победы": одновременно на городских площадях зазвучит музыка, и на каждой из них в танце закружатся по 75 пар.-0-