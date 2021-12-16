Фестиваль инновационных ОУР-практик пройдет в БГПУ 17 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальное мероприятие декады "Образование в интересах устойчивого развития для всех" - фестиваль инновационных ОУР-практик пройдет в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка 17 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Его участниками станут представители учреждений образования, региональных инициатив в области устойчивого развития, общественных организаций, бизнеса, научных и экспертных сообществ. Цель фестиваля - представление регионального опыта реализации практик ОУР и определение перспектив сотрудничества между участниками процессов достижения ЦУР и учреждениями образования страны.

Состоится церемония награждения авторов лучших инициатив декады - представителей 12 учреждений образования страны, которые по результатам открытого онлайн-голосования были названы лучшими среди 63 молодежных проектов.

В рамках фестиваля будет организована работа четырех тематических площадок, соответствующих содержанию платформ ускорения реализации ЦУР в Республике Беларусь ("Зеленый" переход к инклюзивному и устойчивому росту", "Ориентация на будущие поколения", "Цифровые трансформации и социальные инновации", "Гендерное равенство в обществе").-0-