Фестиваль ярких красок и винограда, гастрофест - Гомель отметит День города 12 сентября

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель отметит 878-й день рождения 12 сентября, сообщили БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

В праздничной программе - десятки мероприятий. Организаторы постарались, чтобы гостям праздника хватало хлеба и зрелищ. Будут задействованы центр города и площадки во всех районах.

Откроет программу в 12.00 праздничная открытка "С Днем рождения, любимый Гомель" на набережной реки Сож в центральном парке. Теплые слова, признания в любви городу над Сожем адресуют представители городской и областной власти, творческие коллективы. Сюрприз для меломанов подготовил концертный духовой оркестр Гомеля - программу "Музыка советского кино". Начало в 18.30.

Интерактивные экспозиции "Город семьи", "Город детства", "Город молодежи" и "Город мудрости", которые развернутся на набережной возле ресторана Nemo Club, кому-то подарят улыбку, кого-то настроят на ностальгическую волну или заставят задуматься о будущем.

Гастрономические изыски и любимую уличную еду предложат на гастрофесте возле скульптурной композиции "Лодочник" на берегу Сожа.

Любителей силового экстрима ждут на площадке возле медуниверситета на ул.Ланге. Это одна из самых зрелищных локаций. В полдень здесь пройдут состязания городского кубка БРСМ "Самый сильный гомельчанин".

На площади Восстания состоится городской турнир по стритболу.

По хорошей традиции в сквере имени А.Громыко появятся новые "кварталы". Здесь развернется "Город мастеров". Оазисом для увлекающихся садоводством станет IV фестиваль "Виноград Гомельщины". Будет работать также арт-площадка "Город инклюзии".

Возле ледового дворца на ул.Мазурова с 10.00 щедрую и активную площадку развернет фестиваль "Мясомолфест". До самого вечера здесь также предусмотрена программа для взрослых и детей.

"Симфонией улиц родного города" наполнится микрорайон Любенский. Одноименный арт-проект объединит программу для старшего поколения и самых маленьких горожан. Здесь пройдет парад игрушек, аукцион молодежных инициатив, развернется "Штаб трудовых дел". Приверженцам здорового образа жизни предложат поставить пару-тройку спортивных рекордов. Также запланирован чемпионат Советского района по бомбическому фитболу.

Зона отдыха "Пруды" станет местом притяжения жителей Новобелицкого района и гостей этой части города. Здесь напомнят про старинные традиции и обряды - ткачество, гончарство, инкрустацию соломкой. Найдутся развлечения на любой вкус: театрализованные представления, аллея пожеланий, выставка тантамаресок, хит-парад "Тебе, любимый город!", катание на лошадях и многое другое.

Яркой и насыщенной обещает быть программа в Железнодорожном районе. В 17.00 в воздух поднимутся все цвета радуги - фестиваль красок Colorfest добавит цвета в жизнь каждого. Предусмотрены зоны отдыха для гостей всех возрастов.

В 22.00 ночное небо раскрасит праздничный фейерверк. Он будет дан из пяти точек во всех районах областного центра.-0-