Фестиваль-конкурс "Песни, опаленные войной" пройдет в БГПУ в дистанционном формате

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс "Песни, опаленные войной" состоится 7-11 мая в дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

В фестивальной и конкурсной программе заявлены сольные исполнители, вокальные ансамбли, хоровые коллективы среднего, среднего специального, высшего и дополнительного образования Беларуси, России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Молдовы, Китая, Израиля и Латвии.

Открытие фестиваля состоится 8 мая. Конкурсные прослушивания в номинации "Сольное пение" пройдут 9 мая, в номинации "Вокальные ансамбли" - 10 мая, в номинации "Хоровые коллективы" - 11 мая.

Вся информация об условиях организации и проведения размещена на сайте факультета эстетического образования. Трансляция будет идти на YouTube-канале.

Организатор и инициатор мероприятия - факультет эстетического образования БГПУ. Фестиваль проводится для сохранения и развития национальных традиций духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей, студенческой молодежи средствами хорового и вокального искусства.-0-