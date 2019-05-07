7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Фестиваль куликов пройдет в Турове 25-26 мая, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Фестиваль пройдет рядом с Туровским лугом - одним из важнейших мест в Европе для гнездования и остановки во время миграций водно-болотных птиц. Туровский луг с 2008 года является биологическим заказником местного значения. Там можно встретить 33 вида куликов.

С пятницы по воскресенье на берегу Припяти будет открыт кемпинг. В дни фестиваля пройдут экскурсии по городу и на станцию кольцевания птиц, организуют наблюдения за птицами Туровского луга вместе с орнитологами. Будет работать фотозона, запланированы различные конкурсы. Утром в субботу, 25 мая, пройдет чемпионат по фотобердингу для всех желающих. Победителем станет тот, кто сфотографирует больше видов птиц за ограниченное время. Также в этот день на Замковой горе запустят воздушных змеев, а Центр экологических решений проведет лекцию о раздельном сборе мусора. На берегу Припяти выступят поэты и музыканты.

В воскресенье, 26 мая, пройдут фотовыставки "Старый Туров", "Полесье в межвоенное время" и "She is nature". Для гостей будет организована продажа сувениров, мастер-классы по изготовлению глиняных куликов-свистулек и куликов из бумаги и шерсти, а также птичьих принтов на сумках. Также в программе выступления музыкальных групп.

Участие в фестивале бесплатное.-0-