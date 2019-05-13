Фестиваль медиации пройдет 16-17 мая в Минске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. IV Международный фестиваль медиации, который соберет более 250 участников, пройдет 16-17 мая в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Эксперты из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Латвии, Литвы, Италии, Германии, Австрии, Нидерландов, Великобритании и США выступят с докладами, проведут тематические лекции, мастер-классы и семинары. Участники познакомятся с опытом успешного разрешения конфликтов, получат готовые инструменты для их эффективного решения.

Фестиваль станет открытой дискуссионной площадкой, местом демонстрации лучших практик, отправной точкой для создания новых инициатив и проектов. Это уникальное для Беларуси мероприятие, отметили организаторы. Его основные цели - популяризация медиации как одного из самых эффективных методов разрешения конфликтов и объединение усилий общественных организаций, государственных учреждений и бизнеса для развития и продвижения этого института в Беларуси.

Организаторами выступают некоммерческие организации и частные инициативы: оргкомитет фестиваля, Центр модерации и системных решений, филиал Российского государственного социального университета в Минске, центр "Медиация и право" при Белорусском республиканском союзе юристов, Общественное объединение по европейским исследованиям и др.

Медиация - способ разрешения конфликтов с помощью третьей, нейтральной стороны. На данный момент медиация - самый успешный метод разрешения споров, направленный в том числе на уменьшение конфликтности в обществе, снижение нагрузки на судебные органы, укрепление положительного имиджа государства.

В 2013 году в Беларуси был принят закон "О медиации", который позволил применять ее для урегулирования экономических, трудовых и семейных споров.-0-