Фестиваль Межгалактической лиги КВН пройдет в Могилеве 1 марта

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль Межгалактической лиги КВН пройдет во Дворце культуры области Могилева 1 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор областного отделения Белорусской лиги КВН Виталий Кудасов.

На малой сцене Дворца культуры области соберутся более 15 команд из Могилева, Минска, Витебска, Гомеля, Светлогорска, Барколабово и Горок. Среди игроков как начинающие команды, так и профессионалы.

"Уже второй год мы работаем по уникальной системе: своеобразный симбиоз КВН, Лиги смеха и шоу "Голос". Члены жюри по итогам игры набирают себе команды и работают с ними в течение сезона. Помогают с шутками, учат работать на сцене. Уже в финале команды играют сами, показывают то, чему научились за сезон, - рассказал Виталий Кудасов. - Такой формат работы в прошлом году принес свои плоды. У нас получилось три качественные команды КВН. Надеемся, в этом году будет еще лучше".

Фестиваль Межгалактической лиги станет первой игрой сезона-2020 в Могилеве.-0-