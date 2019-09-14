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14 сентября 2019, 16:03

Фестиваль "Мінск старажытны" отправляет гостей в путешествие сквозь века

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14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько веков истории представлены в зеленой зоне у пересечения проспектов Победителей и Машерова на фестивале "Мiнск старажытны". Корреспондент БЕЛТА совершила экскурс в эпохи наполеоновской войны, рыцарей, викингов и даже позднего палеолита.

Большую часть территории заняли шатры и палаточные лагеря клубов, занимающихся реконструкцией дружин времен Полоцкого княжества, шляхты Великого княжества Литовского (XVII в.). И это не костюмированное представление - реконструкторы погружаются в эпоху полностью (например, готовят по старинным рецептам походные блюда на костре), а боевые единицы клубов участвуют в самых настоящих турнирах: пеших рыцарей, так называемой битве пятерок, бугуртах (массовых сражениях), турнире лучников.

Одним из самых зрелищных, пожалуй, является конный турнир, в котором вооруженные всадники то сходятся на копьях, то бьются холодным оружием. Для этого они тренируются в силе и меткости: цепляют копьем кольца, рубят капусту мечом. Готовятся к сражениям и кони. Всех боевых лошадей для турнира предоставил Валентин Ильяш из конно-исторического клуба "Королевский дом". Животные самых разных пород - от белорусских до испанских – натренированы, не боятся шума битвы, громких звуков стрельбы и взрывов, знакомы с парадной выездкой. Кстати, один клубный конь сейчас пропускает фестиваль - его отправили в Москву сниматься в фильме в роли... боевого лося.

Зрителей привлекают многообразием вооружения, техникой и формой лагеря клубов, реконструирующих события 1812 года, Первой и Второй мировых войн. Удивление вызывают и гуляющие по лужайкам китайские студенты в военной форме периода войны в Афганистане. Ребята пояснили, что "заболели" реконструкцией два года назад. Самое ярким их воспоминанием за это время стало участие в мероприятиях на "Линии Сталина".

Фестиваль хорош тем, что можно не только полюбоваться на воинское мастерство, но и подсмотреть за бытом, свойственным ушедшим эпохам. Например, понаблюдать, как римские воины в свободное время играют в свой древнеримский футбол. Руководитель московского клуба "3-й Киренаикский легион" (Legio III Cyrenaica), трибун латиклавий (старший военный офицер римских легионов периода I века н.э.) Максим Животов в полном обмундировании сторожит лагерь и мини-музей в нем - все-таки все реконструированные предметы и вооружение стоят немало. Максим просит не притрагиваться к лезвию меча - в отличие от нержавейки этот от соприкосновения с кожей может заржаветь. И не дает примерять псевдоаттический шлем с гребнем и плюмажем из натурального неокрашенного конского волоса (подобные многие видели в фильмах) - такую честь надо заслужить. В том числе многолетним штудированием специальной литературы. Максим, например, за восемь лет в реконструкции стал практически ходячей энциклопедией по эпохе древних римлян.

Алла Шукшина из минского клуба "Алтын Тумен" оценивает свой образ богатой татарки XIV века примерно в Br1 тыс., и это без сапог. Восстанавливать ту эпоху, с одной стороны, легче, чем, скажем, викингов. Почти полностью сохранились многие предметы одежды, не возникает спорных моментов по крою. С другой стороны, таких невероятной красоты тканей (например, с вытканными золотой нитью драконами) сейчас не производят - просто уже нет такой техники.

Эти и другие истории можно услышать, пообщавшись с удивительными людьми, которые приехали на фестиваль из разных стран, а еще прогуляться по городу мастеров, посмотреть на работу кузнецов и гончаров, оружейников и ювелиров, поучаствовать в мастер-классах, в том числе по старинным танцам и играм, научиться стрельбе из лука, метанию копий, проникнуться духом эпох на выступлениях коллективов фолк-направлений.-0-

Фото Максима Гучека

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