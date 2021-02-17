Фестиваль Могилевской лиги КВН определит участников нового юмористического сезона

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный фестиваль Могилевской лиги КВН пройдет в областном центре на сцене Дворца культуры области 28 февраля. Об этом БЕЛТА сообщил директор областного совета РМОО "Белорусская лига КВН" Виталий Кудасов.

"Нынешний сезон для Могилевской лиги юбилейный - в этом году мы отмечаем свое 35-летие. И на фестиваль уже подали заявки 15 команд - из Могилева, Витебска, Минска, Горок и Барколабово Быховского района, - отметил Виталий Кудасов. - Уже сейчас мы знаем, что фестиваль получится ярким и интересным. Все команды разноплановые, есть даже монокоманды - в их составе всего один человек".

По словам Виталия Кудасова, все участники настроены на интересный сезон и, конечно же, победу. "Мы надеемся, что все игры этого сезона будут проходить на сцене, а не в режиме онлайн. Потому что ничто не заменит живого общения со своим зрителем, а гости фестиваля смогут зарядиться позитивными эмоциями", - отметил директор областного совета.

По итогам фестиваля определится список участников нового юмористического сезона в Могилевской области.

Начало фестиваля в 17.00. Стоимость билета - Br7.-0-