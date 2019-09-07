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07 сентября 2019, 13:23

Фестиваль науки развернулся в Ботаническом саду

Фото из архива
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль науки открылся в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы стать популярной, наука должна быть открытой и доступной для всех - и для взрослых, и для маленьких детей. Нужно показывать, чем занимаются ученые, демонстрировать результаты нашей работы в самых разных областях, будь то физика, аграрные, медицинские или биологические науки. Мы ищем таланты, потому и проводим этот фестиваль и множество других мероприятий. Дети с огромным удовольствием наблюдают за увлекательными научными опытами, и это помогает привлечь их к науке, чтобы они и дальше шли по этому пути", - сказал председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Главный ученый секретарь НАН, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец отметил, что важно не только заниматься наукой, но и готовить тех, кто будет решать научные задачи завтра. "Для ученых имеет большое значение, чтобы сегодня на фестиваль пришли и студенты, и школьники, и маленькие дети, чтобы они заинтересовались нашей работой и задумались о том, чтобы связать свою жизнь с наукой. Сегодня можно ознакомиться с разработками в области генетики, робототехники, медицинской техники. Можно узнать о своем состоянии здоровья, о том, как работает мозговая активность, сделать кардиограмму, проверить насыщение крови кислородом. Сегодня мы работаем в области искусственного интеллекта, атомной энергетики, покорения космоса - и с этим гости фестиваля тоже ознакомятся", - отметил он.

Фестиваль планируется сделать ежегодным. Отдельные локации могут стать мобильными, чтобы их можно было демонстрировать в регионах страны. Кроме того, белорусские ученые получили приглашение привезти свои разработки на Всероссийский фестиваль науки.

Фестиваль науки впервые состоялся в Ботаническом саду в 2018 году. Мероприятие посетили более 7 тыс. человек. В этом году ожидается еще большее количество гостей. Программа включает множество площадок, рассчитанных на посетителей различных возрастов и интересов. Так, предусмотрена развлекательная зона, которая объединит в себе мастер-классы, викторины, выставки экспонатов музеев науки и научно-популярных проектов. Организованы площадки "Роботы и технологии", "Университеты" (БНТУ, БГУ и БГУИР представят себя и специальности, по которым ведется подготовка), "Наука еды" (пункты питания, рассказы о здоровом питании и новинках пищевой промышленности), площадка для детей дошкольного возраста.

Традиционно пройдут научно-популярные лекции от проектов "Массаракш", "Наука вне себя", Eclab, TEDxLiceumBSU, "Трибуна ученого". Выступления разделены на четыре лекционные площадки, одна из которых посвящена медицинской тематике. Лекции будут понятны и интересны любому слушателю и одновременно содержать достоверные научные факты.

Посетители праздника могут ознакомиться с выставками стартапов и разработок ученых НАН Беларуси. Так, НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов продемонстрирует дирижабль, Институт леса - образцы микроклонов деревьев, Институт истории - археологический музей.

Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ представит площадку, посвященную 150-летию создания таблицы Менделеева, а Информационный центр по атомной энергии подготовит программу, рассказывающую о работе атомной станции.

Во время Фестиваля науки пройдет выставка-форум "Зеленый туризм в Беларуси", организованная НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. Цель - создание площадки для обмена опытом, популяризация и продвижение этого вида туризма в Беларуси, его рекламно-информационная поддержка. Для посетителей организованы выставка эколого-туристической направленности, показ видеофильмов в формате кинозала под открытым небом, экологические игры для детей, фотовыставка авторских работ, работа активной фотозоны. Специалисты обсудят актуальные проблемы и перспективы развития зеленого (экологического) туризма на заседании в формате открытого круглого стола.

Организатор Фестиваля науки - Совет молодых ученых НАН Беларуси. Цель научно-популярного мероприятия - повышение престижа науки в обществе, популяризация достижений белорусских ученых и мировой науки, а также привлечение учащихся и студентов к занятиям научно-исследовательской деятельностью.-0-

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