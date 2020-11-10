Фестиваль "Палитра творчества" пройдет 25-27 ноября в Могилеве

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Открытый фестиваль "Палитра творчества" пройдет в Белорусско-Российском университете 25-27 ноября. Сейчас идет прием заявок участников. Об этом БЕЛТА сообщили в вузе.

В этом году фестиваль будет посвящен 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его участниками могут стать студенты вузов и учащиеся учреждений среднего специального образования, обучение которых не связано с получением специальности по хореографии, театральной деятельности, вокалу, хоровому дирижированию и фотоделу.

"При ухудшении эпидемиологической обстановки фестиваль пройдет в дистанционном формате", - отметили организаторы.

Фестиваль будет проходить по нескольким номинациям. В ежегодном открытом конкурсе популярной песни "Студенческий листопад" жюри выберет победителей в двух номинациях: "Солист-вокалист" и "Вокальный ансамбль". В танцевальной части творческого состязания победителей будут определять в жанрах: эстрадный, современный танец (джаз-модерн, свободная пластика, брейк-данс, хип-хоп и другие) и театр танца (танцевальное, светодиодное шоу и другое). "Оцениваться будет не только исполнительское мастерство участников, но и техника, артистичность, музыкальность, сюжетно-образное решение танца, соответствие музыкального сопровождения хореографической лексике и сценического образа исполнителей", - отметили организаторы.

На театральный конкурс можно будет представить творческие номера продолжительностью до 10 минут по номинациям "Чтец" и "Театральная миниатюра". "Важное условие этой части конкурса - выступления должны отражать культурно-историческое единство Беларуси и России", - отметили в вузе.

Работы в фотоконкурсе будут оцениваться в номинации "Природа. Город. Люди".

Заявки на участие можно направлять до 18 ноября по адресу: 212000 г.Могилев, пр-т Мира, 43, сектор педагогического сопровождения и развития творческих инициатив Белорусско-Российского университета или на e-mail: studclub300@mail.ru с пометкой "На фестиваль "Палитра творчества". Контактный телефон 8 (0222) 72-28-93, 8 (0222) 71-28-81.

Организаторами фестиваля выступили: Белорусско-Российский университет, отдел идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома, представительство Федерального агентства по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству в Республике Беларусь, социально-культурное общественное объединение "Наследие", Могилевская областная и городская организации РОО "Белая Русь", профсоюзные комитеты сотрудников и студентов Белорусско-Российского университета, Могилевский горком ОО "БРСМ.-0-