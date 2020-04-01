1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православный фестиваль "Пасхальная Радость" пройдет в онлайн-режиме, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по работе со СМИ Сестричества в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы города Минска Анатолий Самосейко.

Фестиваль традиционно проводится накануне главного праздника года - Пасхи и включает культурную программу, мероприятия для детей и выставку-ярмарку. Первоначально планировалось, что он пройдет с 1 по 12 апреля во Дворце культуры Минского тракторного завода, но фестиваль отменен по решению Минской епархии.

"Сейчас мы готовим программу онлайн-мероприятий, чтобы все, кто хотел посетить фестиваль, могли сделать это через интернет, - рассказал Анатолий Самосейко. - Планируем провести несколько прямых эфиров с гостями, заявленными в программе фестиваля, со священниками, показать номера из детской гостиной. Даты и время выхода прямых эфиров согласовываются". -0-