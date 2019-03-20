Фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей" соберет молодых исполнителей в Гродно

20 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно на молодежном фестивале определят лучших исполнителей патриотических песен, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Областной фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей" проводится уже более десяти лет. 21 марта на сцене Гродненского областного Дворца творчества детей и молодежи соберутся почти три десятка талантливых исполнителей: победители региональных этапов конкурса.

"Это представители учащейся и работающей молодежи в возрасте от 14 до 31 года, которых объединяет талант и любовь к своей Родине, активная гражданская позиция и патриотизм. Для многих ребят фестиваль - это возможность проявить себя, встретить новых друзей и послушать хорошие песни", - рассказали в обкоме БРСМ. Сольные исполнители, дуэты и вокальные группы исполнят песни о Родине, красоте белорусской земли, Великой Отечественной войне и ее героях.

Жюри конкурса определит лучших в трех номинациях. Профессиональных исполнителей будут оценивать отдельно от самодеятельного творчества. Гран-при конкурса фестиваля получит самый оригинальный и запоминающийся номер.

Организатором фестиваля выступает Гродненский областной комитет ОО "БРСМ".-0-