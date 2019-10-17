Фестиваль печников и трубочистов пройдет в Гродненском районе

17 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Печники и трубочисты приедут в Гродненский район для обмена опытом и обсуждения развития профессий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил организатор международного фестиваля, печник из Гродно Денис Бабина.

Ключевым событием фестиваля, который пройдет с 18 по 20 октября, станет трехдневный семинар, на котором в качестве спикеров выступят мастера печного ремесла и трубочистного дела из Беларуси, Польши, Украины, России, Эстонии, Румынии и Молдовы.

"Сегодня профессия печника и трубочиста остается актуальной и востребованной. Печи и камины по-прежнему строятся и активно эксплуатируются. Понятно, что нужны и специалисты, которые смогут их правильно обслуживать. При этом профессии печника и трубочиста также требуют серьезной подготовки, постоянного самосовершенствования. На это, в принципе, и направлен наш фестиваль", - отметил Денис Бабина. Он подчеркнул, что на семинарах внимание будет уделено отработке практических навыков, совершенствованию техники безопасности, презентации современных материалов и инструментов.

"Немало внимания будет уделено и правовым вопросам. А также теме правильной организации бизнеса в этой сфере, работе с законодательной базой, регулирующей нашу деятельность", - рассказал Денис Бабина.

Кроме того, в программе фестиваля тематические соревнования, мастер-классы по созданию печей различного назначений и функционала. Известные мастера расскажут, как сделать из печи или камина произведение искусства для любого помещения.-0-