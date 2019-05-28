Фестиваль семьи пройдет 1-2 июня в Минске

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль семьи "Город счастливых людей", приуроченный к Международному Дню защиты детей, в шестой раз пройдет в Минске на территории Центрального детского парка имени М.Горького, сообщили БЕЛТА организаторы.

На два дня, 1 и 2 июня, территория парка превратится в праздничный город, который призван объединить родителей и детей. С 14.00 до 19.00 веселье и радость посетителям всех возрастов будут дарить более 30 развлекательных островков.

Всей семьей можно будет смастерить подарки для близких своими руками, сделать яркие и забавные снимки в фотозоне, проявить художественный талант и фантазию в конкурсе рисунка на асфальте. Укрепить семейный дух помогут и командные спортивные состязания: по флорболу (разновидность хоккея), воздушному футболу, боулингу или хождению по стропе. Особые развлечения приготовлены на островках "Мыльные пузыри", "Ну, погоди!", "Хулахупы".

Все посетители смогут побороться за главный приз фестиваля, выполняя задания маршрутного путеводителя по развлекательным островкам, а в качестве бонуса - бесплатно подкрепить силы чаем, попкорном и другими угощениями.

Впечатляющая программа ждет зрителей на главной сцене: цирковые номера, шоу мыльных пузырей, розыгрыши, социальные акции, выступления финалистки шоу "Голос" Стефании Соколовой и участников песенного конкурса Talented Kids, хореографического ансамбля "Хорошки". Особенными гостями станут артистка белорусской эстрады Ольга Жукова, солист легендарных групп "Песняры" и "Сябры" Александр Камлюк.-0-