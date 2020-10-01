1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Фестиваль школьников и студентов "Медиация будущего" проходит в Минске, сообщили БЕЛТА в Белорусском республиканском союзе юристов.

Трехдневный фестиваль собрал 130 школьников и студентов из Беларуси. Сегодня в ходе дискуссионной панели "Роль медиации в правовой, образовательной, социальной, экологических сферах" учащиеся и профессорско-преподавательский состав обсуждают возможности медиации в различных сферах жизни. На пленарной части, которая запланирована на 2 октября, школьники и студенты представят свое видение развития школьной медиации, пользу ее применения и значимость в формировании мировоззрения детей. На опыте факультета права Белорусского государственного экономического университета будет презентована первая студенческая служба медиации.

Кроме того, для участников подготовлены увлекательные тематические игры и флешмоб. Завершится фестиваль запуском воздушных змеев.

Фестиваль носит социальный характер и направлен на развитие медиации в образовательной сфере. Благодаря этому можно своевременно разрешать конфликты среди учащихся и создавать мирную образовательную среду.

Организаторы фестиваля - Белорусский республиканский союз юристов, центр "Медиация и право".-0-