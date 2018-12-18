Фестиваль туристических объектов планируют провести в апреле 2019 года в Гомельской области

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый фестиваль туристических объектов планируют провести 27-28 апреля 2019 года в Гомельской области, сообщила сегодня журналистам руководитель коворкинг-центра мастеров и ремесленников "Свая палiчка" Лилия Калюжная на региональном семинаре "Культурное наследие Гомельщины и возможности развития агроэкотуризма", передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что фестиваль, который организует коворкинг-центр, объединит представителей бизнеса, агроэкотуристических объектов, фермерских хозяйств, ремесленников, хлебопеков и сыроваров и других мастеров, а также туристических компаний, общественных объединений со всей области. Предполагается, что площадкой станет один из гостинично-развлекательных комплексов вблизи Гомеля.

Каждому участнику предложат представить себя и свою продукцию на креативном дворике. По словам Лилии Калюжной, программа фестиваля еще разрабатывается, однако она будет включать много составляющих. "Есть задумки организовать соревнования, батлы подворий, например, гастрономические, танцевальные. Будут спортивные, развлекательные программы", - рассказала руководитель коворкинг-центра. Она добавила, что дата проведения фестиваля выбрана неслучайно: в это время открывается новый велосезон, и участники велодвижения также смогут принять участие в мероприятии.

В дальнейшем подобные фестивали планируют проводить регулярно в разных точках региона. "Важно, чтобы те возможности, привилегии, которые дает государство агроэкотуристическим объектам, могли по полной программе давать результат. А на фестивалях владельцы таких объектов смогут рассказать о своем опыте, познакомить со своим уникальным продуктом", - считает Лилия Калюжная.

Кроме того, "Свая палічка" планирует разработать туристические маршруты: гастрономические, этнографические, экологические, историко-краеведческие, популяризирующие ручное творчество.

Коворкинг-центр "Свая палічка" объединяет около 200 ремесленников, мастеров, творческих людей, представителей агроэкотуристической сферы, фермерских хозяйств, бизнеса. "Наша творческая площадка выросла из активных участников, мотивированных на самозанятость, творчество, саморазвитие. И сегодня уже есть планы зарегистрировать ее в качестве общественного объединения", - поделилась Лилия Калюжная.

На семинаре, который организовало управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, представители агроэкотуризма, бизнеса, ремесленничества сегодня обсудили вопросы развития туризма в регионе, пути его маркетингового продвижения, возможности и механизмы взаимодействия, определили планы дальнейшего сотрудничества.-0-