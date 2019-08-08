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Фестиваль в честь помидора проведут 17 августа в Ивье

Регионы 08.08.2019 | 08:39
Фото из архива
Фото из архива

8 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Битва томатами, поедание помидоров на скорость, конкурс на лучшее помидорное блюдо вошли в программу тематического праздника, который проведут 17 августа в Ивье. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Ивьевском райисполкоме.

Ивьевский томат, выращиванием которого занимаются сотни семей, давно известен за пределами района: он пользуется спросом у покупателей в Беларуси, поставляется за рубеж. "Все мероприятия будут посвящены одному из символов Ивья. Готовим настоящий семейный праздник, на котором каждый найдет себе развлечение и угощение по вкусу", - рассказали в Ивьевском райисполкоме.

Начнется традиционный праздник "Ивьевский помидор" театрализованным шествием по центральным улицам города. На площадке набережной символически закатают первую банку с томатами нового урожая. Приготовят огромный бутерброд с помидорами. Его измерят, а затем гости смогут попробовать угощение.

Проведут и конкурс на самое необычное и вкусное блюдо с помидорами. Все желающие смогут посоревноваться в скоростном поедании томатов. Хозяевам предложат похвастать рекордами: на празднике определят самый большой помидор. Впервые в программу включена помидорная битва. В состязании между сельсоветами определят и помидорного властелина села.

На протяжении дня будут работать помидорные подворья, торговые ряды, где можно будет купить томаты на любой вкус. Запланированы мастер-классы, дегустации блюд из помидоров. Продлится мероприятие до позднего вечера, а завершится концертом и дискотекой. -0-

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Теги
Ивье, фестиваль
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Виолетта Брезовская,
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