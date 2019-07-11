Фестиваль в удовольствие: за что любят "Славянский базар" жители и гости Витебска

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня праздник в полной мере пришел на улицы фестивального Витебска: шире развернулась торговля в городе мастеров и на "Витебском вернисаже" под открытым небом, на площадках феста уличного искусства "На семи ветрах" почти нон-стоп сменяют друг друга бесплатные представления, передает корреспондент БЕЛТА.

По улицам Суворова, Пушкина, Толстого пройти быстро совершенно невозможно: взгляд то и дело цепляется за яркие изделия мастеров и милые вещицы, которые так и просят увезти их на память о приятном времени в Витебске. Как рассказала народный мастер Беларуси Галина Буравцова, для нее фестиваль - это общение с интересными людьми: "Стоять совсем не скучно. Люди интересуются, что тот или иной орнамент значит, сколько времени уходит на тот или иной пояс". Она показывает, как по-современному могут выглядеть традиционные тканые пояса, или как можно в старинных ткацких техниках изготовить модное изделие уровня прет-а-порте.

Народный мастер Беларуси по росписи ковров Светлана Сковырко из Глубокского района завлекает на свое подворье мастер-классами по "маляваным дыванам". Этот объект нематериального культурного наследия включен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Еще глубже познакомиться с традицией можно на "Вишневом фестивале" уже 23-27 июля в Глубоком. И даже принять участие в пленэре "Райский сад", который посвящен 130-летию Язэпа Дроздовича.

Витебск собирает друзей и целые семьи. Например, большую компанию родственников из Лепеля, Орши и даже американского штата Северная Каролина фестиваль привлек возможностью весело, вкусно и с удовольствием провести время. "Я на "Славянском базаре" не в первый раз: привлекает атмосфера, колорит праздника, люблю привозить изделия народных умельцев. Мы каждый раз покупаем что-то из соломки и керамики. Хочется зарядиться позитивом, энергией от прогулок и общения, провести время с близкими. Для нас фестиваль - хороший повод встретиться", - отмечает Татьяна Казакевич из Лепельского района.

Настоящий марш-бросок по Витебску устроили для себя артистки Государственного Омского русского народного хора Мария Стреленко и Марина Гринько. Хор представит свою программу в Витебской областной филармонии 12 июля, а пока девушки решили познакомиться с городом. Прогулялись несколько километров по набережной Витьбы, посетили несколько храмов и другие места, которые предварительно выбрали, читая о Витебске в интернете. "С детства город ассоциируется со "Славянским базаром". Мечтали сюда попасть - это большая честь выступать на одной сцене с такими именитыми артистами, - признались девушки. - Город впечатлил красотой и чистотой. Тут все такие дружелюбные! Чувствуется, что горожане по-настоящему любят свой Витебск и этот фестиваль". Отдельно в планах у омских артисток стоит день покупок: пойдут не только за ремесленными изделиями, но и белорусскими сладостями, прочими товарами.

Пока одни выбирают сувениры и делают покупки, дети развлекаются на площадке МЧС, где для них организовали "Академию супергероев". Ребята ради зачетки отличного супергероя старательно отвечают на каверзные вопросы, сдают физподготовку и даже парят в воздухе на специальной подвесной системе.

"Мы живем в Рубе, это окраина Витебска, но каждый год во время фестиваля выбираемся в центр - тут очень красиво. У нас замечательный город, и он становится краше с каждым годом", - поделилась Вера Гарбузова. В этот раз компанию ей составила внучка Катя, у которой день рождения. Все развлечения здесь для нее как один большой подарок, например портрет от уличного художника. "Лично мне очень нравится смотреть на картины. Обожаю их, но не покупаю - дома уже вешать некуда, так их много", - добавила пенсионерка.

Целые очереди выстроились у новых декоративных объектов Витебска: гигантской гитары, зеленого рояля и глобуса планеты под названием "Витебск". Колоритно на его фоне выглядит семья из Туркменистана. Джэрэн и Какамырат Полатовы приехали к своей дочери Джэннет. Девушка учится в Белорусской государственной сельхозакадемии. Именно из Горок теперь вся семья, включая зятя Азата и маленькую внучку Сэрвиньяз, выбралась на отдых в Витебск, где планирует провести еще несколько дней. Как призналась Джэрэн, у нее глаза разбегаются от многообразия уличных представлений. Впечатлили ее барабанщицы и мажоретки на площади Победы, танцевальные коллективы в старом городе. А белорусские вышиванки, уверена женщина, в нескольких экземплярах скоро появятся в ее гардеробе.

Погрузились в гуляния и студенты Витебского государственного медуниверситета из Шри-Ланки, которые на каникулы даже не поехали домой: ведь тут столько всего интересного!

Если для некоторых иностранцев город уже почти стал родным, другие, чтобы лучше узнать о его истории и культуре, приезжают организованными турами. Экскурсионные группы курсируют от амфитеатра к памятнику князю Ольгерду, ратуше и по другим знаковым местам. Познакомиться с достопримечательностями города на Двине может любой желающий совершенно бесплатно: о такой возможности рассказывают прохожим юные работницы инфоцентра Елизавета Заблоцкая и Екатерина Петрова. 13 и 14 июля организуются пять пеших тематических экскурсий, которые уже не первый год чаще привлекают самих жителей Витебска, особенно пожилого возраста. И есть еще платный автобусный тур с 11 по 16 июля - подробности в инфоцентре возле ратуши.

Руслан Алехно, которого удалось встретить возле Летнего амфитеатра, признался, что на "Славянский базар" приезжает ради общения с коллегами, удовольствия встреч со зрителем. "Пятнадцатый раз приезжаю, и не надоело, - сказал он. - Где еще, как не на прекрасной белорусской земле, в Витебске, можно увидеть друзей, с которыми больше нет возможности встретиться где-то. И посмотреть, кто как за это время изменился. Сегодня вот рад был пообщаться с Таней Булановой". Руслан Алехно признался, что за все время лишь раз на фестивале был в роли зрителя - на одном из сольников Стаса Михайлова. Сам он о сольном концерте на "Славянском базаре" тоже мечтает и более того - рассчитывает организовать его уже в следующем году. Артист возлагает большие надежды на нового директора фестиваля, который своим задором и молодостью уже сейчас начинает воплощать в жизнь амбициозные идеи.

В амфитеатре музыка не смолкает ни на миг: то концерты, то репетиции. Разумеется, встретить здесь артистов шанс велик. У главной концертной площадки встречи с кумиром ожидала группа фанатов Александра Панайотова. На три дня преданные поклонницы съехались в Витебск из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, даже из Эстонии. Артиста они встречали с подарками и 35 воздушными шариками - столько исполнилось в этом году Панайотову, и этому юбилею посвящен его сольный концерт на форуме.

Если же вы не смогли приехать на фестиваль - встречи с артистами и другими интересными людьми вам гарантированы благодаря четырем сотням журналистов, которые неустанно трудятся на форуме. БЕЛТА тоже постарается сделать эти встречи яркими и, что называется, с эффектом присутствия.-0-