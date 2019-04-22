22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытый городской фестиваль воздушных змеев в Бресте пройдет дважды в этом году, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом технического творчества Центра дополнительного образования детей и молодежи Наталия Шемет.

"Первый этап фестиваля воздушных змеев "Майское небо Победы" посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он состоится 4 мая. Второй этап, в честь 1000-летия Бреста, планируется провести в сентябре", - сказала Наталия Шемет.

Местом проведения фестиваля традиционно определена площадка в районе технического университета. К участию приглашаются учащиеся учреждений образования города и области. Соревнования проходят как в личном, так и командном первенствах. В обязательную программу входит демонстрация полета плоских и коробчатых воздушных змеев, изготовленных своими руками. Участники, выступающие самостоятельно, могут представить только одну конструкцию. Команда выступает с двумя моделями.

Отдельно жюри оценит воздушных змеев со спецэффектами, а также модели заводского изготовления. Предусмотрены номинации за оригинальность и мастерство управления, стабильность полета. Кроме того, специальными поощрительными дипломами будут отмечены авторы самой большой и самой сложной конструкций, модели из нетрадиционных материалов, с символикой Беларуси, МЧС, работы, посвященные Дню Победы и 1000-летию Бреста, семейный экипаж и самый юный участник конкурса.

Во время праздника для зрителей будет организован мастер-класс по изготовлению и запуску воздушных змеев.

Организаторами мероприятия выступают отдел по образованию Брестского горисполкома, областное управление МЧС и государственное учреждение образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста".-0-