Фестиваль зеленых инициатив проведут в Минском районе

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка 25 мая проведет на агробиостанции "Зеленое" в Минском районе Green Fest, где соберутся представители экологических объединений и клубов учебных заведений, организаций, коммерческих и некоммерческих проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГПУ.

Программа Green Fest включает спортивное ориентирование "Чистый лес", во время которого команды на скорость будут собирать мусор и сортировать его для дальнейшей переработки. Попутно участникам предстоит ориентироваться на местности и разгадывать загадки. Для старшеклассников планируется квест "Тропа ЦУР", где им нужно будет выполнить задания, касающиеся Целей устойчивого развития. В состав команд, которые будут принимать участие в конкурсах, войдут студенты и преподаватели БГПУ, а также школьники из Минска и Минского района.

Организаторы предложат сыграть в белорусские народные подвижные игры на открытом воздухе, попробовать узнать птицу по голосу. Гости смогут поучаствовать в интеллектуальной экоигре и конкурсе на самое яркое и креативное фото фестиваля, размещенное в социальных сетях с хештегами #green_bspu и #greenfest2019.

На фестивале будут работать интерактивные площадки зеленых инициатив. Своим опытом поделятся экологические клубы, общественные объединения. Будут представлены также европейская школа экологического макияжа, клуб белорусских велобердеров, презентована инициатива "Молодежь за устойчивое развитие"

"Мероприятие нацелено на популяризацию идей и принципов устойчивого развития, призвано привлечь внимание к экологическим проблемам и рациональному потреблению. У Green Fest свой дресс-код - хотя бы один элемент одежды должен быть зеленым", - отметили в БГПУ.-0-