Фестиваль женского бизнеса пройдет в Минске 4 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный интенсив для начинающих бизнес-леди "Я Сама Фест" пройдет в Минске 4 марта, в преддверии Международного женского дня. Мероприятие организовано по проекту ПРООН и Минэкономики "Малые города", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Проект "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города") реализуется при финансовой поддержке России и компании Visa. Программа поддержки женского бизнеса "Я сама" началась осенью прошлого года. За четыре месяца организаторы провели пять бесплатных бизнес-школ для женщин в Минске, Могилеве, Витебске, Горках и Полоцке. Участие в них приняли около 350 участниц из 25 городов. Проведение "Я Сама Фест" в Минске станет заключительным и самым масштабным мероприятием программы. Он позиционируется как площадка для нетворкинга и формирования женского бизнес-сообщества из больших и малых городов страны.

На фестиваль приглашают как начинающих предпринимательниц, так и тех, кто уже имеет за плечами опыт создания своего дела. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому открыта обязательная регистрация на сайте ЯСАМА.БЕЛ.

В течение дня будут работать три площадки. На главной сцене пройдет серия мастер-классов: от финансовой грамотности до разработки личного имиджа бизнес-леди. На одной из площадок некоммерческая организация ProWomen By проведет серию тренингов по созданию контента для продвижения своего бизнеса, эффективному планированию своего времени и даже организует экспресс-консультации по юридическим, бухгалтерским и маркетинговым вопросам участниц.

По словам организаторов, каждый блок будет направлен на развитие практических навыков, а также на преодоление барьеров и внутренних стереотипов, с которыми чаще всего сталкиваются женщины, решившиеся на создание собственной компании. Ведь, как показали результаты исследования, проведенного в прошлом году ПРООН, неуверенность в своих силах и недостаток мотивации женщин - главный барьер их входа в бизнес. "По итогам уже прошедших мероприятий программы мы увидели, что для многих женщин получение мотивации и вдохновения необходимо точно так же, как и получение знаний о предпринимательстве. При составлении программы фестиваля мы учитывали отзывы и запросы участниц бизнес-школ, чтобы время, проведенное на обучении, прошло для всех максимально эффективно", - отметила руководитель проекта "Малые города" Марина Калиновская.

Помимо мастер-классов и тренингов, участницы смогут проработать свои бизнес-идеи и даже найти партнеров для их реализации. Пройдет однодневный хакатон для женщин от стартап-хаба "Имагуру", во время которого опытные менторы помогут начинающим предпринимательницам иначе взглянуть на свои идеи и создать для них рабочие планы. Авторы самых перспективных и интересных проектов получат в качестве приза сертификаты на обучение в бизнес-школе.-0-