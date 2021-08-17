Фестиваль женского бизнеса проведут в Бресте 25 августа 

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 25 августа проведут фестиваль женского бизнеса, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестского местного фонда регионального развития Виктория Радчук.





Поучаствовать в форуме приглашают девушек и женщин, которые начинают развивать собственное дело или у них есть идея о создании бизнеса. Участницы соберутся в конференц-зале отеля "Эрмитаж". Для них проведут мастер-классы юристы, бухгалтеры, маркетологи и уже состоявшиеся предпринимательницы. Спикеры расскажут о нюансах создания бизнеса, тактике его развития и продвижения. Запланированы экспресс-консультации в формате быстрых бизнес-свиданий. Единомышленницы смогут пообщаться друг с другом, обменяться опытом и контактами.





"Мы приглашаем на фестиваль женщин со всей Брестской области, где они смогут обсудить вопросы ведения бизнеса, получить консультации. Возможно, спикеры помогут участницам, у которых только появилась идея начать свое дело, - рассказала Виктория Радчук. - Мы давно специализируемся на этой теме. Считаем, что женский бизнес требует больше времени для созревания. Чтобы сократить этот период, подсказываем, как удобнее организовать процесс".





Брестский местный фонд регионального развития поддерживает женский бизнес с 2017 года. Нынешний фестиваль - часть проекта "Продвижение и развитие женского социального предпринимательства как поддержка МСП Березовского района". Он реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики.





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"В этой сфере у нас уже есть опыт. Например, были совместные проекты с Международной финансовой корпорацией, посольством Королевства Нидерландов. Все они направлены на то, чтобы помочь женщинам получить как можно больше информации и использовать ее для ведения своего бизнеса", - добавила Виктория Радчук.-0-