Фиксировать нарушения скорости с помощью датчиков будут в 12 местах Минска

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 8.00 до 20.00 мобильные контролеры включены по ул.Радиальной, 54 (60 км/ч).
С 12.00 до полуночи приборы будут следить за обстановкой на ул.Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр.Пушкина, 70A (60 км/ч), ул.Орловской, 66 (60 км/ч), пр.Независимости - ул.Фогеля (80 км/ч), пр.Жукова, 17 (60 км/ч), ул.Ленина, 46 (60 км/ч), пр.Партизанском, 147 (60 км/ч), 53-м и 36-м км МКАД (90 км/ч), ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).
С 20.00 до 3.00 датчики включены на ул.Московской 8 со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).
Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-