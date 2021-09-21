Филиал кафедры архитектуры БрГТУ открывают в Брестской крепости

21 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня откроют филиал кафедры архитектуры Брестского государственного технического университета, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая кафедрой Анна Кароза.

Открытие филиала кафедры предусмотрено соглашением о сотрудничестве между двумя учреждениями. За новым подразделением закрепят кураторов от мемориала и вуза, выделят помещения для работы.

"Крепость - не только военный мемориал. Это художественный объект, произведение монументального искусства, памятник фортификации XIX - начала XX веков, внесенный в республиканский список историко-культурного наследия. Кроме истории, у этой территории есть огромный потенциал для проектной, научно-исследовательской работы. Это также объект ландшафтной архитектуры - один из самых крупных городских парков в Европе", - отметила Анна Кароза.

Кафедра готовит выпускников по специальности "архитектура" и "архитектурный дизайн". Цикл дисциплин, связанных с изучением, реставрацией, консервацией историко-культурного наследия, ландшафтной архитектурой, в учебном плане занимает значительное место. Живопись и рисунок сопровождают будущих архитекторов с первого по последний курс. Лучшей локации для обмерной и пленэрной практики студентов, работы с архивными документами и не придумаешь.

"Крепость и вуз могут быть полезны друг для друга. По большому счету, это - внедрение в производство. Ребята и сотрудники университета смогут выполнять работу, которая пойдет не "в стол", а в реальное проектирование - ландшафтное, архитектурное, реставрационное. Условно говоря, курсовой эскизный проект может стать основой будущей проектно-строительной документации", - дополнила завкафедрой.

К открытию филиала кафедра подготовила выставку пленэрных работ студентов. Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители БрГТУ и мемориального комплекса, студенты и сотрудники двух учреждений.-0-