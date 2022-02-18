Филиал кафедры юрфака брестского университета создадут в областном УСК

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области подписало договор о сотрудничестве с Брестским государственным университетом имени А.С.Пушкина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Романа Зармаева.

Договор предусматривает создание филиала кафедры юридического факультета на базе УСК. Студенты смогут проходить практику, писать научные работы, опираясь на опыт следователей, а также участвовать в совместных мероприятиях.

"Мы заинтересованы в том, чтобы к нам на службу приходили люди мотивированные, знающие и определившиеся с выбором профессии. Такое тесное взаимодействие студентов со следователями поможет им понять роль и место Следственного комитета в системе правоохранительных органов. И, безусловно, это будет одним из элементов патриотического воспитания молодежи", - подчеркнул начальник управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Конопляник.

Ректор Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина Анна Сендер выразила уверенность, что сотрудничество с областным УСК принесет пользу обеим сторонам.-0-