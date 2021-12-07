Филиал кафедры юриспруденции открылся в управлении Следственного комитета в Могилеве

7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Филиал кафедры юриспруденции открылся в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор Могилевского государственного университета МГУ им. А.А. Кулешова Денис Дук.

"Сегодня в торжественной обстановке был подписан меморандум о сотрудничестве между нашим вузом и управлением Следственного комитета по Могилевской области. Теперь у наших студентов появилась база для практик, здесь можно заниматься научными изысканиями, проводить совместные лекции, обмениваться опытом", - рассказал ректор.

По словам ректора, порядка 100 человек, которые работают в УСК по Могилевской области, - выпускники специальности "юриспруденция". "Они обучались на специальности "юриспруденция", прошли отбор, зарекомендовали себя. Это довольно большой процент выпускников, что говорит о том, что на протяжении многих лет традиция отбора кадров из гражданского вуза, которым мы являемся, в Следственный комитет продолжается. А открытие филиала кафедры позволит эту традицию усилить. Для ребят это отличная площадка для получения дополнительных знаний, практика. Студенты смогут из первых уст узнавать о новых методах работы специалистов УСК в раскрытии преступлений. В рамках курсовых и дипломных работ эти знания можно развивать", - подчеркнул Денис Дук.

После торжественного мероприятия начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Владимир Шалухин провел встречу со студентами вуза, во время которой ответил на вопросы.-0-