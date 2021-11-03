Филиал территориального центра соцобслуживания открыли в Белоозерске

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовский территориальный центр социального обслуживания населения открыл два новых отделения дневного пребывания и филиал в Белоозерске, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор центра Людмила Мороз.

Филиал разместился на первом этаже многоквартирного жилого дома по ул. Энергетиков. Помещения общей площадью 147 кв.м безвозмездно переданы центру во временное пользование районным ЖКХ. В новое структурное подразделение ТЦСОН входят дом совместного самостоятельного проживания, отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и вновь открывшееся отделение дневного пребывания и сопровождаемого проживания для инвалидов.

В новое отделение зачислены 10 человек, из них 7 - инвалиды с тяжелыми множественными нарушениями и три инвалида-колясочника. Здесь люди с ограниченными возможностями смогут научиться готовить, рисовать, заниматься лепкой и другими видами декоративно-прикладного искусства. Специалисты центра будут помогать своим подопечным в социализации, взаимодействии между собой, интеграции в общество.

Еще одно новое отделение ТЦСОН открылось в самом райцентре. Там прежнее отделение дневного пребывания для пожилых и инвалидов разделили на два самостоятельных подразделения, улучшив тем самым условия пребывания одних и других. Теперь энергичные березовские бабушки и дедушки могут собираться по новому адресу - в просторном помещении здания по ул. Любарского, предоставленном центру в безвозмездное пользование Березовским райпо. Отделение занимает более 130 кв.м, здесь обустроены комнаты отдыха, приема пищи, здоровья, для занятий творчеством. В отделение зачислен 61 человек, действуют различные кружки и клубы по интересам.

"Открыв новые объекты, мы тем самым обеспечиваем шаговую доступность социальных услуг людям с инвалидностью и гражданам пожилого возраста, проживающим в Белоозерске, Березе и близлежащих населенных пунктах. Финансирование шло по подпрограмме "Доступная среда" государственной программы "Социальная защита" на 2021-2025 годы. В целом на подготовку и обустройство трех объектов было потрачено Br35 тыс. из районного бюджета, из которых Br21 тыс. - стоимость пандуса в белоозерском филиале. Также спонсорскую помощь в оборудовании отделения для инвалидов оказала Брестская областная организация Белорусского фонда мира", - отметила Людмила Мороз.

Сейчас в Березовском ТЦСОН действуют 7 отделений и один филиал. В полустационарной форме на постоянной основе социальные услуги получают свыше 1 тыс. человек, в том числе более 200 граждан - с применением инновационных форм (дома зимовки и совместного проживания, гостевые, замещающие, патронатные семьи). По внедрению таких форм социального обслуживания Березовский ТЦСОН - один из лидеров в Брестской области.-0-

Фото Березовского ТЦСОНа