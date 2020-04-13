Филиал "ТЭЦ-5" начал готовить теплосети к осенне-зимнему периоду

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" приступает к подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

В этом году запланирован ремонт теплоизоляции квартальных тепловых сетей в городском поселке Руденск протяженностью теплосети 2,227 км в однотрубном исчислении, а также магистральных тепловых сетей до УЗ-301 (узел-301) протяженностью 1,394 км в однотрубном исчислении.

Будут модернизировать тепловые сети в целом, а также их отдельные конструкции и элементы, что обеспечит надежность и повысит экономичность.

В этом году выполнят реконструкции участков тепловой сети в городском поселке Руденск от тепловой камеры №2 до центрального теплового пункта Руденской вспомогательной школы-интерната и реконструкцию участка тепловых сетей от тепловой камеры №31 до тепловой камеры по ул.Первомайской. Проектируемые участки тепломагистрали прокладываются с учетом подземных инженерных коммуникаций, рельефа местности и существующих строений.

Как пояснили в "Минскэнерго", прокладка труб в изоляции из пенополиуретана является наиболее прогрессивной, так как обеспечивает надежную защиту трубопроводов от коррозии, увлажнения и значительно уменьшает потери тепла. Продолжительность службы тепловых сетей из таких материалов не менее 30 лет. Благоустройство территории, восстановление дорожных покрытий будут выполнены, когда окончится монтаж.

Длительность строительства объекта - четыре месяца. Договор с подрядной организацией заключен, работы начнутся уже в мае.-0-