Филиал "ТЭЦ-5" начинает реконструкцию участка теплосети в Руденске

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "ТЭЦ-5" "Минскэнерго" в ближайшие дни начинает реконструкцию участка тепловой сети в горпоселке Руденск, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

При этом будут применяться современные технологии и материалы, гарантирующие долговечность и энергосбережение.

Уже разработан проект, выполнены сметы, предусмотрена защита окружающей среды. Филиал приступает к реконструкции теплосети на участке от тепловой камеры №2 до центрального теплового пункта (ЦТП) Руденской вспомогательной школы-интерната протяженностью 1392 погонных метра. Также начинается реконструкция участка теплосети протяженностью 173,5 погонных метра между тепловыми камерами №31 и №35 по ул.Первомайской в Руденске.

В 2016-2017 годы филиал "ТЭЦ-5" принял на баланс тепловые сети горпоселков Свислочь и Руденск, поселка Дружный, которые требовали ремонта. За это время выполнен большой объем работ. Филиал провел масштабную реконструкцию ЦТП в Дружном и Свислочи: замену оборудования, внутриквартальных сетей, ремонт помещений.-0-