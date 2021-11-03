Филиал "Витебскэнерго" в Оршанском районе нарастил производство замороженной продукции

3 ноября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" (горпоселок Ореховск, Оршанский район) увеличил за 9 месяцев объем производства замороженных овощей и ягод на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по коммерческим вопросам филиала Татьяна Яскевич.

В "Тепличном" уже третий год работает линия шоковой заморозки с современным оборудованием. В комплекс входят производственный участок, шесть камер для хранения продукции на 890 т, бытовые помещения и участок фасовки. После предварительной обработки сырье поступает в скороморозильный туннель флюидизационного типа. Технология "кипящего слоя", используемая на производстве, позволяет заморозить любую продукцию с наименьшими потерями в качестве в течение 8-15 секунд до температуры минус 18 градусов. Производительность оборудования - от 1,5 до 1,8 т в час.

"Цех работает в две смены, в основном всю продукцию выращиваем в своих теплицах. Наш товар поставляется на белорусский рынок и в Россию. Выручка от реализации продукции участка линии заморозки за 9 месяцев составила Br1,74 млн - рост 130,4% к уровню 2020 года. Всего переработано за январь-сентябрь 1560 т продукции, рост составил 5%", - отметила Татьяна Яскевич.

Ассортимент выпускаемой продукции филиала "Тепличный" - это 22 наименования. Кроме привычных овощей и ягод (картофеля, морковки, капусты, малины, клубники и других) здесь также морозят брокколи, цветную капусту, шампиньоны и ежевику. Также здесь выпускают соки.

Филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" - многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, которое специализируется на изготовлении овощей защищенного и открытого грунта (в структуре производства 52%), молока (23%), выращивании крупного рогатого скота и переработке продукции. В "Тепличном" работают более 480 человек.-0-