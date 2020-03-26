Филиалы "Минскэнерго" за январь-февраль сэкономили 9,3 тыс. т условного топлива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономия топливно-энергетических ресурсов предприятиями РУП "Минскэнерго" только за два первых месяца этого года составила 9,3 тыс. т условного топлива, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

"Добиться таких показателей удалось благодаря реконструкции тепловых сетей с применением предизолированных труб (ПИ-труб), повышению эффективности системы теплоснабжения за счет снижения температуры обратной сетевой воды в осенне-зимний период. Также положительно повлияло внедрение всеми филиалами энергоэффективного осветительного оборудования как в производственных и административных зданиях, так и в системах уличного освещения", - отметили на предприятии.

Эффект принесли мероприятия, направленные на снижение расхода электроэнергии на ее транспортировку в электрических сетях. Проводилась замена трансформаторов и сетей, выявлялись факты безучетного потребления и хищений электроэнергии. Также продолжено внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами Минских тепловых сетей (к настоящему моменту завершена 6-я очередь, 1-й пусковой комплекс).

В целом в текущем году предприятием запланирована экономия 37 тыс. т условного топлива. Необходимые проекты для выполнения поставленных задач готовы, финансирование обеспечено.-0-