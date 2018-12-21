Финал чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых пройдет 22 декабря в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал Первого чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых в соло-номинациях состоится 22 декабря в манеже Минского государственного лингвистического университета в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Республиканского молодежного общественного объединения "Белорусская федерация брейк-данса" Александр Бравин.

"Наша федерация была создана в сентябре 2017 года. Все это время мы готовились к чемпионату, отборочные туры соревнования проходили в ноябре-декабре этого года в областных центрах и белорусской столице. По предварительным данным, в них приняли участие более 850 танцоров разного возраста", - рассказал Александр Бравин.

По его словам, жаркие батлы финального этапа чемпионата объединят более 80 лучших представителей брейк-данс культуры из всех регионов страны в возрасте от 7 до 35 лет в номинациях до 8, 12, 16 лет и 17+ (парни). "Наравне с белорусскими b-boys за звание чемпиона Беларуси в батлах 1 VS 1 поборются представительницы прекрасного пола в номинациях до 12 лет и 13+. Первый турнир такого масштаба доверили судить профессионалам мирового масштаба. В арбитражной команде чемпионата - DenyRock (Россия), Bura-Deny (Латвия) и Jeff (Беларусь). Трое судей для внутреннего чемпионата - это более чем достаточно. Что касается критериев судейства, их немало, начиная от внешнего вида и заканчивая правилами поведения в батле. В частности, будет оцениваться музыкальность, техника, набор элементов, форма танца и многое другое ", - отметил зампредседателя Белорусской федерации брейк-данса.

Как рассказал Александр Бравин, победители чемпионата получат не только звание чемпиона Беларуси, но и представят страну на международном музыкально-танцевальном фестивале Outbreak Europe 2019 в Словакии. "Наших спортсменов в мире хорошо знают. Это говорит о том, что школа преподавания у нас на хорошем уровне. Что касается уровня наших ребят, то в нем сомневаться не приходится. Я уверен, что они поразят своим мастерством именитых судей", - добавил он.

Организатором Первого чемпионата Беларуси по брейкингу среди детей и взрослых в соло-номинациях выступает Республиканское молодежное общественное объединение "Белорусская федерация брейк-данса". Генеральный партнер ОАО "Белагропромбанк".-0-