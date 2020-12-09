Финал конкурса "100 идей для Беларуси" в Гродненской области пройдет в онлайн-формате

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной финал республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет в Волковыске в онлайн-формате. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Конкурс в этом году пройдет в онлайн-формате, он станет одним из центральных событий областного молодежного форума "Молодежь - наше будущее и настоящее", который 11 и 12 декабря примет Волковысский район. Также в программе форума посещение первичек БРСМ района и работа молодежной диалоговой площадки "Беларусь - это мы!".

"Участие в областном этапе примут лучшие молодежные проекты Гродненщины, победители зональных этапов. Всего будет представлено 27 проектов, которые затрагивают медицинскую, общественную, социальную, экономическую и агропромышленную сферы деятельности", - рассказали в обкоме БРСМ.

В частности, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Гродненского государственного медуниверситета Андрей Довнар будет презентовать эксплантат для замещения дефекта костей черепа из инновационного белорусского композиционного материала. Доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского вуза Юлия Кухарчик разработала метод медицинской профилактики невынашивания беременности у женщин с сочетанной гинекологической патологией. Проект позволит увеличить процент рождаемости, снизить частоту преждевременных родов и улучшить репродуктивное здоровье женщин. Девятиклассница гродненской школы №11 Полина Хлань разработала проект "Я помогу тебе увидеть мир", направленный на активизацию добровольческой и благотворительной деятельности в сфере поддержки детей с нарушениями зрения.

Оценивать идеи новаторов будет областной экспертный совет. В его составе представители власти, руководители государственных, частных предприятий и организаций, инвесторы. Победители областного этапа представят регион уже на республиканском финале конкурса.

Организатором республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" выступает ОО "БРСМ". Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди от 14 до 31 года и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Свои работы, проекты и предложения они могут представить в 10 различных номинациях.-0-