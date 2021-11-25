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25 ноября 2021, 07:59

Финал Могилевской лиги КВН пройдет в областном центре 12 декабря

Фото МежГалактической Лиги КВН
Фото МежГалактической Лиги КВН

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал Могилевской лиги КВН пройдет в областном центре 12 декабря. Об этом БЕЛТА сообщил директор областного совета РМОО "Белорусская лига КВН" Виталий Кудасов.

"Могилевская лига КВН заканчивает свой сезон. Финальная игра пройдет 12 декабря на сцене Дворца культуры области", - отметил он.

За звание чемпиона в юмористическом батле будут бороться 4 команды: "Нигород" (Барколабово), "Сборная разных ведущих" из Гомеля, "Не запасной вариант" и "Детройт" из Могилева.

Для ребят подготовили три испытания: визитная карточка, конкурс "Ситуация" и музыкальное домашнее задание.

"Конкурс "Ситуация" - это, по сути, разминка. Здесь командам задается не просто вопрос, на который они должны ответить, а обрисовывается целая ситуация. Чаще всего в этой части игры активное участие принимают и члены жюри, - рассказал Виталий Кудасов. - В третьем испытании команды должны будут показать сюжетный музыкальный номер. Длительность музыкального домашнего задания - до 5 минут".

Начало игры в 17.00.-0-

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