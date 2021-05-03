Финал областного фестиваля патриотической песни пройдет в Гродно 9 мая

3 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Финал областного фестиваля патриотической песни "Сердце земли моей" пройдет в Гродно 9 мая, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

Концерт в этом году состоится на сцене у Кургана Славы. Именно в этом месте в Гродно развернутся основные праздничные мероприятия ко Дню Победы. В финале выступят победители районных песенных конкурсов - всего около 30 профессиональных исполнителей и любителей. Они споют о Родине, красоте белорусской земли, Великой Отечественной войне и ее героях.

"Фестиваль проводится ежегодно. В этом году не случайно его приурочили к празднованию Дня Победы. Ведь участников объединяет любовь к своей стране и активная гражданская позиция. Любовь к Родине они выражают через творчество, а также через свои поступки и дела на благо страны" - отметила первый секретарь областного комитета БРСМ Анна Саросек.

Оценивать выступления будет компетентное жюри. Победителей определят в нескольких номинациях, в том числе "Солист-вокалист", "Дуэты, трио, вокальные группы" и "Профессионал". Гран-при удостоится самый запоминающийся и оригинальный номер

Организует мероприятие областной комитет БРСМ.-0-