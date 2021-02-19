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19 февраля 2021, 15:33

Финал "Пионерского квиза" пройдет в Минске 25 февраля

Фото ЦС БРПО
Фото ЦС БРПО
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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал третьего сезона интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз" пройдет 25 февраля в Минской городской ратуше, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации Александра Гончарова.

"В финале примут участие 84 пионера и октябренка. Впервые за три сезона игры за победу будут бороться команды сразу двух возрастных категорий - 9-10 и 12-14 лет - в составе 14 команд. Предыдущие сезоны игры получили невероятную популярность среди пионеров. Только в 2020 году участниками игры стали более 93 тыс. ребят. Именно поэтому мы решили расширить возрастные рамки и дать шанс октябрятам показать свои способности", - рассказала Александра Гончарова.

2021-й - Год народного единства. И эта тема легла в основу финального квиза. "Участникам предстоит побороться в шести турах интеллектуальных баталий. Основные акценты игры будут сделаны на вопросах патриотизма, медиаграмотности, правового воспитания и волонтерства", - отметила председатель ЦС БРПО.

Организаторы мероприятия подготовили для игроков сюрпризы, розыгрыши призов, музыкальные подарки от артистов белорусской эстрады. "Запечатлеть яркие воспоминания ребятам помогут несколько ярких фотозон. А создаст атмосферу праздника талисман пионерской организации рысенок Огонек. Мероприятие, конечно, пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Все участники будут обеспечены масками и антисептическими средствами", - добавила Александра Гончарова.

В завершении школьников ждет обзорная экскурсия "Минская ратуша - история и современность", где они познакомятся с основными этапами становления и развития Минска с ХI века и до наших дней.-0-

Фото ЦС БРПО

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