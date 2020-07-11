Финал проекта "Властелин села" прошел в Александрии

11 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села" прошел сегодня в Александрии, передает корреспондент БЕЛТА.

Пять молодых семей со всех регионов Беларуси боролись за звание победителей. В течение двух дней они проходили финальные конкурсные испытания, рассказала секретарь ЦК Белорусского республиканского союза молодежи и председатель жюри Юлия Зинкевич.

"Конкурсы проходили на протяжении двух дней. Вчерашний день у конкурсантов выдался насыщенным: мужчины соревновались в косьбе, женщины ухаживали за телятами, отделяли в загонах кур от петухов. Придумали небольшое испытание и для детей, потому что у всех наших финалистов большие семьи. В конкурсе принимают участие две девушки, которые совсем скоро станут мамами. Приятно отметить, что наша молодежь очень активная и креативная: собрали яркие и интересные подворья, подготовили необычные презентации, - рассказала Юлия Зинкевич. - Впервые финал конкурса принимает Александрия. Мы надеемся, что в будущем это станет доброй традицией. Потому что помимо общения, семьи из других регионов смогли познакомиться с богатой историей и красивыми видами Могилевской области, проникнуться и познакомиться с историей и традициями нашей страны".

Путь в Александрию выдался не близким - дорога заняла около 8 часов, поделилась семья Адамовичей из Брестской области. "До этого мы никогда здесь не были, праздник в Александрии видели только по телевизору. А теперь стали его непосредственными участниками. Это очень здорово и интересно, - рассказал Олег Адамович. - Вся наша семья связана с сельским хозяйством. И когда нам предложили поучаствовать в конкурсе, то согласились сразу. Масштабный праздник, яркие впечатления, много новых знакомств - мы не пожалели, что так далеко ехали".

Семья Валюшка приехала в Александрию из Гродненской области. Добиралась молодая семья и их команда поддержки на большой машине, потому что с собой было много декораций. "Нас очень впечатлила Александрия и сам праздник. Помимо конкурсов, у нас была небольшая экскурсия - мы посмотрели сам агрогородок и Трофимову криницу. Никогда бы не подумали, что здесь так красиво. И мы, и дети в восторге от праздника, здесь интересно всем", - поделилась Екатерина Валюшка.

По итогам конкурса титул "Властелин села" завоевала семья Зубко из Витебской области. Второе место досталось семье Валюшка из Гродно. Бронза соревнований - у семьи Скотниковых из Могилевской области.-0-