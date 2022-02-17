Финал просветительского проекта "В режиме правды" состоится 19 февраля в Минске

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского просветительского проекта "В режиме правды" пройдет 19 февраля в Минске, сообщил журналистам заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"19 февраля во Дворце спорта пройдет финал республиканской просветительской акции "В режиме правды". Там мы представим наши авторские телевизионные проекты. Мы назвали эту встречу "Прямой контакт". И как раз наши журналисты, наши авторы выйдут в прямой контакт с аудиторией. Можно будет пообщаться, высказать свою точку зрения. Надеюсь, что будет интересно и познавательно", - сказал Игорь Луцкий.

Сегодня проходит заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022-й. Она проходит в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились к общению онлайн.-0-