Фото организаторов
16 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Финал школьной лиги КВН пройдет в Могилеве 17 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор областного совета РМОО "Белорусская лига КВН" Виталий Кудасов.
В юмористическом состязании встретятся 5 команд: "Гравити Фолз" (ГУО "Средняя школа №34 г. Могилева", "Назначено" (Могилевский профессиональный лицей №9), "Не запасной вариант" (ГУДО "Центр творчества "Эверест") и "Понаехало" (ГУО "Средняя школа №19 г. Могилева").
Свои творческие способности команды продемонстрируют в трех конкурсный испытаниях: приветствие, разминка и музыкальный фристайл.
Выступления пройдут на сцене Могилевского городского центра культуры и досуга. Начало в 12.00. Вход свободный.-0-