Финал соревнований "Минщина спортивная - за Беларусь!" состоится 13 сентября в Молодечно

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные соревнования акции "Минщина спортивная - за Беларусь!" пройдут 13 сентября на стадионе в Молодечно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Районные соревнования проходили 9-12 сентября. В них участвовали все желающие в возрасте 23-49 лет. Спортсмены-любители соревновались в прыжке в длину с места, наклоне вперед, беге, челночном беге, поднимании туловища из положения лежа на спине, подтягивании на перекладине.

Участниками финальных соревнований в Молодечно станут команды из Жодино и районов Минской области. В каждой команде будет по четыре человека.

Мероприятие проводит главное управление спорта и туризма и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета, районные исполкомы области.-0-